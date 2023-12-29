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29.12.2023 в 15:05Сайт Metacritic назвал топ 20 самых плохих игр для консоли Nintendo Switch в 2023 году
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28.12.2023 в 13:35Компания Valve опубликовала список самых прибыльных игр в Стиме за 2023 год
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