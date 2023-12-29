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Сайт Metacritic назвал топ 20 самых плохих игр для консоли Nintendo Switch в 2023 годуНовости
29.12.2023 в 15:05
Сайт Metacritic назвал топ 20 самых плохих игр для консоли Nintendo Switch в 2023 году
В 2024 году выйдет ремастер экшена Shadows of the DamnedНовости
29.12.2023 в 13:55
В 2024 году выйдет ремастер экшена Shadows of the Damned
Digital Foundry определила игры 2023 года с худшей оптимизациейНовости
29.12.2023 в 11:30
Digital Foundry определила игры 2023 года с худшей оптимизацией
Сражения с противниками в новом трейлере Banishers: Ghosts of New EdenНовости
29.12.2023 в 10:05
Сражения с противниками в новом трейлере Banishers: Ghosts of New Eden
Авторы Silent Hill обещают новости о франшизе в начале 2024 годаНовости
29.12.2023 в 08:49
Авторы Silent Hill обещают новости о франшизе в начале 2024 года
На консолях PS вышел новый симулятор Prison Life SimulatorНовости
28.12.2023 в 15:05
На консолях PS вышел новый симулятор Prison Life Simulator
Компания Valve опубликовала список самых прибыльных игр в Стиме за 2023 годНовости
28.12.2023 в 13:35
Компания Valve опубликовала список самых прибыльных игр в Стиме за 2023 год
The Day Before может получить фанатский оффлайн-режимНовости
28.12.2023 в 11:45
The Day Before может получить фанатский оффлайн-режим
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Создатели Baldur's Gate 3 сказали, что сделать, чтобы не пропадали сохранения в версии для Xbox Series
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Релиз Dragon's Dogma 2 состоится 22 марта 2024 года
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